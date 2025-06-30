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Неколенко: в «Сибири» собирается команда с характером победителей, у нас всё получится

Неколенко: в «Сибири» собирается команда с характером победителей, у нас всё получится
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Новичок «Сибири» нападающий Архип Неколенко сказал, что новосибирская команда в следующем сезоне будет иметь характер победителей.

«Я вижу, какая команда собирается в Новосибирске — ребята с характером победителей, это мне очень близко. А работа в молодёжке «Спартака» с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым оставила лучшие воспоминания. Надеюсь, что в предстоящем сезоне у нас всё получится», — цитирует Неколенко пресс-служба клуба.

Напомним, 29-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за тольяттинскую «Ладу», где провёл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 30 очков — забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «-8».

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