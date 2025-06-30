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Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос, велись ли переговоры с Мартином Гернатом

Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос, велись ли переговоры с Мартином Гернатом
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин ответил на вопрос, велись ли переговоры с защитником Мартином Гернатом. Словацкий защитник, выигравший Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом» в прошлом сезоне, находится в статусе неограниченно свободного агента.

— «Авангард» действительно выходил на Мартина Герната?
— Если честно, от нас был вопрос, но прозвучал ответ, что, скорее всего, он продолжит карьеру за границей по семейным причинам. И больше никакой конкретики не было, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В прошлом сезоне Гернат набрал 31 (5+26) очко при показателе полезности «+17» в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
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