«Салават Юлаев» выменял у «Спартака» нападающего Прохора Корбита. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, также с 23-летним форвардом был подписан новый однолетний контракт.

Прошедший сезон Корбит провёл за воскресенский «Химик» в ВХЛ. В 78 матчах он набрал 79 (32+47) очков при показателе полезности «+24». В плей-офф нападающий стал самым результативным игроком всей лиги, набрав 22 очка в 23 встречах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Корбит провёл 74 матча, в которых набрал 17 очков — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Нападающий выступал за «Адмирал», «Северсталь» и «Спартак».