Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» выменял у «Спартака» нападающего Прохора Корбита

«Салават Юлаев» выменял у «Спартака» нападающего Прохора Корбита
Комментарии

«Салават Юлаев» выменял у «Спартака» нападающего Прохора Корбита. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, также с 23-летним форвардом был подписан новый однолетний контракт.

Прошедший сезон Корбит провёл за воскресенский «Химик» в ВХЛ. В 78 матчах он набрал 79 (32+47) очков при показателе полезности «+24». В плей-офф нападающий стал самым результативным игроком всей лиги, набрав 22 очка в 23 встречах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Корбит провёл 74 матча, в которых набрал 17 очков — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Нападающий выступал за «Адмирал», «Северсталь» и «Спартак».

Материалы по теме
У «Салавата Юлаева» впереди трудные времена. Что ждёт Уфу в новом сезоне КХЛ?
У «Салавата Юлаева» впереди трудные времена. Что ждёт Уфу в новом сезоне КХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android