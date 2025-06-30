Сопин: один из самых топовых трансферов «Авангарда» случится позже из-за глобальных причин

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что один из самых громких трансферов омского клуба текущего межсезонья состоится чуть позже из-за разных причин глобального характера.

— В прошлой нашей беседе вы анонсировали мощного легионера, но никакой новой информации нет. Что-то пошло не так?

— Просто ещё не настало время. Мы, конечно, ждём одно из наших самых топовых подписаний, оно случится попозже из-за разных причин глобального характера, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Сопин рассказал о приобретениях омского «Авангарда» в текущем межсезонье.