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Сопин: один из самых топовых трансферов «Авангарда» случится позже из-за глобальных причин

Сопин: один из самых топовых трансферов «Авангарда» случится позже из-за глобальных причин
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что один из самых громких трансферов омского клуба текущего межсезонья состоится чуть позже из-за разных причин глобального характера.

— В прошлой нашей беседе вы анонсировали мощного легионера, но никакой новой информации нет. Что-то пошло не так?
— Просто ещё не настало время. Мы, конечно, ждём одно из наших самых топовых подписаний, оно случится попозже из-за разных причин глобального характера, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее Сопин рассказал о приобретениях омского «Авангарда» в текущем межсезонье.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»
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