«Амур» подписал однолетний контракт с нападающим Кириллом Петьковым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Ранее форвард был обменян из «Адмирала».

В прошлом сезоне 27-летний форвард за дальневосточный клуб провёл 41 встречу, где забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету Кирилла Петькова 222 встречи, где нападающий записал на свой счёт 67 (36+31) очков.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 «Амур» набрал 44 очка в 68 матчах, занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.