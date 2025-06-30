Сопин: по Бердину «Авангард» общался с «Амуром», но вмешалась история с «Витязем»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что ищет варианты обмена для вратаря Михаила Бердина.

— Вы разгрузили платёжку, обменяв Коледова и Соловьёва. В этом контексте, наверное, ещё стоит говорить о Бердине?

— Мы работаем над этим. Обсуждали с Михаилом этот момент, и он прекрасно понимает, какая сложилась ситуация, мы в контакте с его агентом. У «Амура» была заинтересованность в Бердине, мы общались, но вмешалась история с «Витязем», и Хабаровск выкупил Максима Дорожко. По Бердину есть ещё пара команд заинтересованных, мы в рабочем процессе по Михаилу. Тут ведь это не только проблема платёжки «Авангарда», дело ещё в том, что Бердин — вратарь высокого уровня, и мы хотим, чтобы он играл в другой команде первым номером и получал регулярную игровую практику, — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.