13 июля перед «Матчем года» в Москве состоится «Фестиваль болельщиков». Вход свободный

13 июля 2025 в день проведения «Матча года 2025. Все звёзды хоккея» на льду столичной «ЦСКА Арены» между «Командой Запада» и «Командой Востока» Москву ждёт масштабное мероприятие — «Фестиваль болельщиков». Вход — свободный. Фестиваль организован при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Всех без исключения гостей мероприятия ждёт множество активностей, развлекательных зон и выступление артистов. Кроме того, у каждого желающего будет возможность посмотреть трансляцию матча на огромном диджитал-экране, установленном специально для проведения игры рядом с «ЦСКА Ареной». В прямом эфире встречу лучших российских хоккеистов, выступающих в России и за океаном, покажет Первый канал. Трансляция начнется сразу после окончания вечернего выпуска новостей в 18:00 мск.

Фестиваль болельщиков на площади у «ЦСКА Арены» откроется в 12:00 мск и завершит свою работу лишь с окончанием матча. За это время на сцене гости мероприятия увидят выступление певицы MIRAVI, группы Cream Soda и кавер-бэнда D2OE.

Посетителей Фестиваля ждут: аэрохоккей, кёрлинг, хоккейный силомер, хоккейный бильярд, хоккейный тир, настольный хоккей. А в корнерах по аквагриму профессиональные мастера нанесут красивые принты на лица всех желающих.

В прошлом году благодаря пожертвованию благотворительных партнёров и прибыли с продаж билетов удалось собрать 10 млн рублей. Адресную помощь получили более 30 детей и взрослых с ДЦП и различными опорно-двигательными нарушениями. В итоге партнёры матча своим участием помогли 35 медучреждениям в 22 городах России. Общая сумма сбора в этом году станет известна в конце матча 13 июля. Ожидается, что в этот раз сумма благотворительного чека вырастет минимум в три раза.