«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом. Как сообщает пресс-служба московского клуба, с игроком подписан контракт на два года, до конца сезона-2026/2027.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 32-летнего центрфорварда с правым хватом — в 67 играх Локхарт забросил 16 шайб и набрал 33 очка при 56,5% выигранных вбрасываний. Выступая с 2017 года в КХЛ, нападающий провёл 446 матчей за «Куньлунь Ред Стар», набрав 143 (72+71) очка, а также сыграл за сборную Китая на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф, где в семи матчах уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».