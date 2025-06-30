Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом

«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом
Комментарии

«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом. Как сообщает пресс-служба московского клуба, с игроком подписан контракт на два года, до конца сезона-2026/2027.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 32-летнего центрфорварда с правым хватом — в 67 играх Локхарт забросил 16 шайб и набрал 33 очка при 56,5% выигранных вбрасываний. Выступая с 2017 года в КХЛ, нападающий провёл 446 матчей за «Куньлунь Ред Стар», набрав 143 (72+71) очка, а также сыграл за сборную Китая на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф, где в семи матчах уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

Материалы по теме
Официально
«Салават Юлаев» выменял у «Спартака» нападающего Прохора Корбита
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android