Юрзинов-старший — о Ротенберге: такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о значимости развития молодых хоккеистов и отметил заслуги бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Нам нужно вернуться с небес АХЛ на землю и всем миром поощрять людей, которые работают на наш хоккей, на его развитие и воспитание молодёжи. Легионеры, скауты НХЛ, агенты — всё это замечательные люди, но не они фундамент хоккея России.

Тот же Ротенберг, который живёт российским хоккеем 24 часа в сутки, будет востребован. И именно такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ. Ну а те, кто сватает, перепродаёт и выставляет на драфт, в правильной системе координат обречены вернуться на своё, вспомогательное и второстепенное, место. Только тогда и пойдёт реальное развитие нашего хоккея», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.