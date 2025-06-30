Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-старший — о Ротенберге: такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ

Юрзинов-старший — о Ротенберге: такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высказался о значимости развития молодых хоккеистов и отметил заслуги бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Нам нужно вернуться с небес АХЛ на землю и всем миром поощрять людей, которые работают на наш хоккей, на его развитие и воспитание молодёжи. Легионеры, скауты НХЛ, агенты — всё это замечательные люди, но не они фундамент хоккея России.

Тот же Ротенберг, который живёт российским хоккеем 24 часа в сутки, будет востребован. И именно такие люди развития должны работать в каждом клубе КХЛ. Ну а те, кто сватает, перепродаёт и выставляет на драфт, в правильной системе координат обречены вернуться на своё, вспомогательное и второстепенное, место. Только тогда и пойдёт реальное развитие нашего хоккея», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Юрзинов-старший: новым тренерам СКА — проще, им досталось хорошее наследство от Ротенберга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android