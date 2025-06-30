Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин: очень соскучился по игре за сборную России

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что хотел бы вновь сыграть за сборную России. В последний раз 29-летний голкипер защищал ворота национальной команды на Кубке Первого канала в 2018 году.

«Было бы классно снова разделить раздевалку с русскими ребятами в сборной. Я очень соскучился по национальной команде. У нас всё-таки своя культура, свои эмоции. Надеюсь, скоро мы все соберёмся на каком-нибудь официальном турнире», — цитирует Шестёркина Legalbet.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре чемпионата мира, а также не выступит на мировом первенстве и Олимпиаде в 2026 году.