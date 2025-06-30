Защитник «Флориды» Аарон Экблад близок к выходу на рынок свободных агентов

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад близок к выходу на рынок свободных агентов, сообщает The Fourth Period. У 29-летнего защитника завершилось соглашение с «Флоридой», по которому он зарабатывал $ 7,5 млн в год.

Сообщается, что «Пантерз» пытались заключить с Экбладом контракт на сумму от $ 6 до 7 млн в год, а хоккеист просит долгосрочный контракт на $ 8 млн. В число претендентов на защитника входят «Даллас», «Торонто», «Каролина», «Детройт» и «Оттава».

29-летний Экблад выступал за «Пантерз» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Флорида» выбрала его под первым номером на драфте 2014 года.