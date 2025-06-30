Забуга: лидеры «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина, было недопонимание в коллективе

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга рассказал, что лидеры «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина в случае с его отставкой с поста главного тренера омского клуба. В то время Забуга работал спортивным директором «Авангарда».

«То, что произошло с Сергеем Звягиным на посту главного тренера, — это несправедливость, какой-то злой рок. Этот человек заслуживал хорошей карьеры в этом качестве, но не сложилось. Никто не мог прогнозировать травму Ткачёва, который ранее по карьере никогда не выбывал более, чем на три недели. Старт без Ткачёва, Буше и Бердина, на которого мы также рассчитывали как на первого вратаря, был тяжёлый.

Было недопонимание в коллективе. Я считаю, что лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего — легионеры», — цитирует Забугу Sport24.