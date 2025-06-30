Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Забуга: лидеры «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина, было недопонимание в коллективе

Забуга: лидеры «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина, было недопонимание в коллективе
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Торпедо» Евгений Забуга рассказал, что лидеры «Авангарда» не поддержали Сергея Звягина в случае с его отставкой с поста главного тренера омского клуба. В то время Забуга работал спортивным директором «Авангарда».

«То, что произошло с Сергеем Звягиным на посту главного тренера, — это несправедливость, какой-то злой рок. Этот человек заслуживал хорошей карьеры в этом качестве, но не сложилось. Никто не мог прогнозировать травму Ткачёва, который ранее по карьере никогда не выбывал более, чем на три недели. Старт без Ткачёва, Буше и Бердина, на которого мы также рассчитывали как на первого вратаря, был тяжёлый.

Было недопонимание в коллективе. Я считаю, что лидеры не поддержали главного тренера, прежде всего — легионеры», — цитирует Забугу Sport24.

Материалы по теме
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Эксклюзив
«Старался не только пожары тушить». Первое интервью со Звягиным после ухода из «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android