Два россиянина вошли в число лучших неограниченно свободных агентов по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов вошли в список лучших неограниченно свободных агентов НХЛ по версии сайта лиги. Напомним, 1 июля в НХЛ начинается период подписания контрактов с неограниченно свободными агентами.

Лучшие неограниченно свободные агенты по версии сайта НХЛ (перечислены в алфавитном порядке по амплуа):

Вратари

Якуб Добеш, «Монреаль Канадиенс»

Лукаш Достал, «Анахайм Дакс»

Даниил Тарасов, «Флорида Пантерс».

Защитники

Боуэн Байрэм, «Баффало Сейбрз»

Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз»

К'Андре Миллер, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кэм Йорк, «Филадельфия Флайерз»

Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

Нападающие

Габриэль Виларди, «Виннипег Джетс»

Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс»

Уилл Кайлли, «Рейнджерс»

Каапо Какко, «Сиэтл Кракен»

Алекс Лаферрье, «Лос-Анджелес Кингз»

Мэйсон Мактавиш, «Анахайм Дакс»

Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс»

Марко Росси, «Миннесота Уайлд».

24-летний Воронков набрал 47 (23+24) очков в 73 матчах за «Блю Джекетс» в этом сезоне. Всего на счету форварда, выбранного «Коламбусом» в четвёртом раунде (под 114-м номером) драфта НХЛ 2019 года, 81 очко (41 гол, 40 передач) в 148 матчах.

26-летний Тарасов, 26 июня обменянный в «Пантерз», в этом сезоне провёл 20 игр (19 в стартовом составе) за «Коламбус», в которых одержал семь побед при 10 поражениях и две ничьих, с коэффициентом надёжности 3,54, процентом отражённых бросков 88,1 и одним «сухим» матчем. Тарасов был выбран «Коламбусом» в третьем раунде (под общим 86-м номером) драфта НХЛ 2017 года.