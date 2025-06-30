Два россиянина вошли в число лучших неограниченно свободных агентов по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков и голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов вошли в список лучших неограниченно свободных агентов НХЛ по версии сайта лиги. Напомним, 1 июля в НХЛ начинается период подписания контрактов с неограниченно свободными агентами.
Лучшие неограниченно свободные агенты по версии сайта НХЛ (перечислены в алфавитном порядке по амплуа):
Вратари
Якуб Добеш, «Монреаль Канадиенс»
Лукаш Достал, «Анахайм Дакс»
Даниил Тарасов, «Флорида Пантерс».
Защитники
Боуэн Байрэм, «Баффало Сейбрз»
Эван Бушар, «Эдмонтон Ойлерз»
К'Андре Миллер, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Кэм Йорк, «Филадельфия Флайерз»
Люк Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
Нападающие
Габриэль Виларди, «Виннипег Джетс»
Дмитрий Воронков, «Коламбус Блю Джекетс»
Уилл Кайлли, «Рейнджерс»
Каапо Какко, «Сиэтл Кракен»
Алекс Лаферрье, «Лос-Анджелес Кингз»
Мэйсон Мактавиш, «Анахайм Дакс»
Мэтт Нис, «Торонто Мэйпл Лифс»
Марко Росси, «Миннесота Уайлд».
24-летний Воронков набрал 47 (23+24) очков в 73 матчах за «Блю Джекетс» в этом сезоне. Всего на счету форварда, выбранного «Коламбусом» в четвёртом раунде (под 114-м номером) драфта НХЛ 2019 года, 81 очко (41 гол, 40 передач) в 148 матчах.
26-летний Тарасов, 26 июня обменянный в «Пантерз», в этом сезоне провёл 20 игр (19 в стартовом составе) за «Коламбус», в которых одержал семь побед при 10 поражениях и две ничьих, с коэффициентом надёжности 3,54, процентом отражённых бросков 88,1 и одним «сухим» матчем. Тарасов был выбран «Коламбусом» в третьем раунде (под общим 86-м номером) драфта НХЛ 2017 года.