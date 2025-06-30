Выбранный на драфте «Анахаймом» Маккуин взял 95-й номер в честь однофамильца из «Тачек»

Выбранный клубом «Анахайм Дакс» в первом раунде драфта НХЛ — 2025 Роджер Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа из диснеевского мультфильма «Тачки» 2006 года выпуска. Именно число «95» красуется у главного героя мультфильма «Молнии» Маккуина.

«Вы сами этого хотели. Вы получили. Заводите ваши двигатели!!!» — написано в сообщении пресс-службы «Анахайма» в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Анахайма»

Фото: Пресс-служба «Анахайма»

После драфта хоккеист отправился на вертолёте в Диснейленд, где сфотографировался с моделью Молнии Маккуина. В воскресенье, 29 июня, Маккуин в джерси со своим новым номером побывал на игре бейсбольной лиги MLB, сделав церемониальную первую подачу для команды «Лос-Анджелес Энджелс».

Маккуин был выбран «Анахаймом» под 10-м номером.