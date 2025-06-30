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Нападающий Семён Терехов продлил контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Семён Терехов продлил контракт с «Ак Барсом»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов продлил контракт с казанским клубом. Форвард принял квалификационное предложение. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

Новое соглашение с Тереховым рассчитано до 31 мая 2026 года.

В регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 23-летний Терехов принял участие в 39 играх и набрал 10 (6+4) очков. Также на его счету два матча в Кубке Гагарина, в которых он забил один гол. Суммарно за три сезона форвард провёл за казанцев 69 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

Терехов родился в Челябинске, где и начал заниматься хоккеем. В КХЛ он впервые выступил 13 ноября 2022 года за «Ак Барс» в матче с «Авангардом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 3:4. По окончании сезона стал серебряным призёром Кубка Гагарина.

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