Панарин, Сергачёв, Голдобин и Волков спустились в московское метро
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Российские хоккеисты Артемий Панарин (нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Михаил Сергачёв (защитник, «Юта Мамонт», НХЛ), Николай Голдобин (нападающий, «Спартак», КХЛ) и Александр Волков (нападающий «Авангард», КХЛ) спустились в метро. Игроки были облачены в джерси с эмблемой «Матч года».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с кадрами прогулки спортсменов по московской подземке.
Напомним, 13 июля в Москве состоится благотворительное мероприятие «Матч года», в котором сыграют команды российских звёзд НХЛ и КХЛ. Панарин и Сергачёв соответственно выступят за команду НХЛ, а Голдобин и Волков — КХЛ.
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