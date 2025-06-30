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Три российских хоккеиста вошли в топ-12 защитников НХЛ, не имеющих контракта

Три российских хоккеиста вошли в топ-12 защитников НХЛ, не имеющих контракта
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Российские хоккеисты Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков и Иван Проворов включены в список 12 лучших защитников по версии сайта НХЛ, не имеющих контракта. Во вторник, 1 июля, игроки станут неограниченно свободными агентами по истечении соглашений с «Каролиной Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Топ-12 защитников НХЛ, не имеющих контракта (игроки перечислены в алфавитном порядке):

  • Брент Бёрнс, «Каролина»;
  • Владислав Гавриков, «Лос-Анджелес»;
  • Мэтт Грызлик, «Питтсбург Пингвинз»;
  • Брайан Дюмулен, «Нью-Джерси Дэвилз»;
  • Йон Клингберг, «Эдмонтон Ойлерз»;
  • Райан Линдгрен, «Колорадо Эвеланш»;
  • Дмитрий Орлов, «Каролина»;
  • Иван Проворов, «Коламбус»;
  • Райан Сутер, «Сент-Луис Блюз»;
  • Коди Сеси, «Даллас Старз»;
  • Нейт Шмидт, «Флорида Пантерз»;
  • Аарон Экблад, «Флорида».

33-летний Орлов в сезоне-2024/2025 игрок набрал 28 (6+22 ) очков в 76 матчах за «Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и сделал четыре результативные передачи в 15 матчах плей-офф. Орлов был выбран «Вашингтон Кэпиталз» во втором раунде (под общим 55-м номером) драфта 2009 года. Является обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году.

На счету 28-летнего Проворова в прошедшем сезоне семь голов и 26 результативных передач в 82 матчах за «Блю Джекетс». Он был выбран«Филадельфией Флайерз» под седьмым номером на драфте 2015 года.

29-летний Гавриков провёл 88 матчей (с учётом плей-офф) в прошедшем сезоне и набрал 32 очка (5+27). Гавриков, был выбран «Коламбусом» в шестом раунде (под общим номером 159) драфта НХЛ 2015 года.

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