Инсайдер НХЛ: «Коламбус» ведёт переговоры о подписании нового контракта с Проворовым

Спортивный журналист Пьер Лебрюн сообщил, что ведутся переговоры о подписании нового контракта между российским защитником Иваном Проворовым и «Коламбус Блю Джекетс».

«Коламбус» и лагерь Ивана Проворова всё ещё ведут переговоры. Ожидается, что обе стороны сегодня снова пообщаются», — написал Лебрюн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, срок действия текущего контракта 28-летнего хоккеиста с «Коламбусом» завершается 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025 защитник набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач при положительном показателе полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.