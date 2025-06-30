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Бобровский рассказал, как отнёсся к поступку Свечникова, ударившего его коленом в голову

Бобровский рассказал, как отнёсся к поступку Свечникова, ударившего его коленом в голову
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский ответил на вопрос о поступке нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, ударившего голкипера коленом в матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2025.

«Я отнёсся к этому абсолютно спокойно. В какой‑то степени был даже рад. Моменты подобного рода, особенно если это делается целенаправленно, означают, что своей игрой я потихоньку залезаю в сознание соперника – и я на правильном пути», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Флоридой» (2:5) Свечников ударил коленом в голову Бобровского на пятаке «пантер». Судьи оставили данный эпизод без внимания.

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