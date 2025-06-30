Дмитрий Васильев высказался о возможном вхождении Ротенберга в совет директоров «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном вхождении бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо».

«Неожиданное решение, любопытное. Со СКА не получилось, может, получится в «Динамо» и будет лучше. Глядишь, что-то из этого и получится. Но сложно сказать, насколько это назначение будет эффективно. Вряд ли Роман Ротенберг не будет оказывать влияния на основную команду «Динамо». Скорее он будет вмешиваться в процесс. Это пытливый человек, небезразличный.

Думаю, после его назначения мы вскоре увидим талантливую молодёжь «Динамо». Почему бы и нет? Надеюсь, с молодёжью у Ротенберга получится лучше. Кто-то из них прорвётся. С готовыми мастерами работать не так просто, они специфичные кадры, поэтому с молодёжью работать легче», — приводит слова Васильева Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ротенберг будет назначен менеджером по работе с молодёжью «Динамо» и даже войдёт в совет директоров московского клуба.