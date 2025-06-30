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«Чувство, что я в хоккее всего два года». Бобровский — о том, сколько бы ещё хотел играть

«Чувство, что я в хоккее всего два года». Бобровский — о том, сколько бы ещё хотел играть
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» 36-летний Сергей Бобровский ответил на вопрос, сколько лет ещё хотел бы продолжать профессиональную карьеру.

Сколько лет вы ещё хотели бы играть в хоккей? Вы сейчас в самом соку — можно ли предположить ещё пять‑семь лет карьеры?
— Поживём — увидим. Чувствую, что я в профессиональном хоккее будто всего два года. Сейчас моя жизнь в балансе. Всё на своих местах. Я получаю огромное удовольствие от жизни и от хоккея. Я в прекрасной физической и психологической форме. Не хочу загадывать — хочу наслаждаться моментом, — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».

Бобровский — воспитанник новокузнецкого «Металлурга». В НХЛ выступает с 2010 года, подписав трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе «Флориды Пантерз» стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он дважды становился обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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