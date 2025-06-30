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Каспери Капанен продлил контракт с «Эдмонтоном»

Каспери Капанен продлил контракт с «Эдмонтоном»
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Финский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Каспери Капанен продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

Новое соглашение Капанена с «Эдмонтоном» рассчитано на один год с зарплатой в $ 1,3 млн.

Капанен был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в 2014 году в первом раунде под общим 22-м номером. За «Ойлерз» выступает с 2024 года. В прошедшем сезоне 28-летний форвард провёл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (5+8) очков. Также на его счету три гола и столько же результативных передач в 12 играх Кубка Стэнли, в котором он вместе с «нефтяниками» дошёл до финала.

Капанен является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2013).

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