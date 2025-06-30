«Бостон» продлил контракты с тремя хоккеистами

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил о подписании новых контрактов с финским защитником Хенри Йокихарью, нападающим Джоном Бичером и голкипером Майклом Дипьетро.

Команда заключила с Йокихарью трёхлетний контракт с годовой зарплатой в размере $ 3 млн. С Бичером соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/2026 с зарплатой в $ 900 тыс. С голкипером Дипьетро подписан двухлетний контракт с годовой зарплатой в размере $ 812 500.

25-летний Йокихарью провёл 60 матчей за «Бостон» и «Баффало» в сезоне-2024/2025, забив три гола и отдав семь результативных передач, в. Защитник занял второе место среди игроков «Брюинз» по среднему количеству игрового времени, проводя на льду 21 минуту 22 секунды за игру в 18 матчах за «Бостон».

24-летний Бичер сыграл 78 матчей за «Бостон» в прошедшем сезоне, забил три гола и отдал восемь результативных передач, набрав 11 очков.

25-летний ДиПьетро сыграл в 40 матчах за «Провиденс» в AХЛ-2024/2025, установив общий рекорд: 26 побед, 8 поражений, 5 ничьих, средний показатель пропущенных шайб 2,05, процент отражённых бросков 92,7 и четыре «сухих» матча. Среди вратарей АХЛ он занял второе место по количеству побед и проценту отражённых бросков (ничья) и третье место по среднему показателю пропущенных шайб.