«Детройт» обменял Владимира Тарасенко в «Миннесоту»

«Детройт Ред Уингз» сообщил об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд».

«Ред Уингз» обменяли Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд» в обмен на будущие активы», — написано в сообщении пресс-службы «Детройта».

Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в прошлом сезоне.