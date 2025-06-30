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Инсайдер НХЛ: Александр Романов заключит новый долгосрочный контракт с «Айлендерс»

Инсайдер НХЛ: Александр Романов заключит новый долгосрочный контракт с «Айлендерс»
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Спортивный журналист Эллиотт Фридман сообщил о готовящемся продлении контракта между «Нью-Йорк Айлендерс» и российским защитником Александром Романовым. Новое соглашение будет рассчитано на восемь лет с зарплатой $ 6,25 млн за сезон.

«Айлендерс» и Александр Романов работают над продлением контракта по схеме 8 х $ 6,25 млн»? — написал Фридман на своей странице в социальных сетях.

В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5».

Романов был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером. За «Айлендерс» он выступает с 2022 года.

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