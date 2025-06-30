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Александр Романов подписал долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Романов подписал долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
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«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании восьмилетнего контракта с российским защитником Александром Романовым.

«Сделка: сегодня «Нью-Йорк Айлендерс» объявил, что клуб подписал восьмилетний контракт с защитником Александром Романовым», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее спортивный журналист Эллиотт Фридман сообщил, что зарплата россиянина в «Айлендерс» составит $ 6,25 млн в год.

В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл за «Айлендерс» 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5».

Романов был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером. За «Айлендерс» он выступает с 2022 года.

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