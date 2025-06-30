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The Athletic: Кори Перри не будет продлевать контракт с «Эдмонтоном»

The Athletic: Кори Перри не будет продлевать контракт с «Эдмонтоном»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри не будет продлевать контракт с клубом, по мнению спортивного портала The Athletic. Во вторник, 1 июля, канадский форвард станет неограниченно свободным агентом.

«Эдмонтон Ойлерз» хотят оставить Кори Перри, но в данный момент ограничены в том, что могут ему предложить, поэтому, по их мнению, мяч на его стороне.

«Эдмонтон» не может добиться этого в финансовом плане. Скорее всего, во вторник 40-летнему форварду, который, несмотря на свой возраст, продолжает оставаться впечатляющим игроком, поступят более выгодные предложения. Ситуация меняется с каждым часом 30 июня, но все признаки указывают на то, что Перри выходит на рынок», — написано в статье The Athletic.

В прошедшем сезоне 40-летний Перри провёл 103 матча за «Эдмонтон» с учётом плей-офф, в которых набрал 44 (19+23) очка. Он выступает за «Ойлерз» с 2023 года.

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