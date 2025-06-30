Роман Ротенберг рассказал о встрече с Тюкавиным во время товарищеского матча ФК «Динамо»

Бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с футболистом московского «Динамо» Константином Тюкавиным.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

«Вечером на матче «Динамо» (с сербским «ОФК Белград». — Прим. «Чемпионата») обсудили с нападающим Константином Тюкавиным важность разностороннего развития детей. До 15 лет он играл и в футбол, и в хоккей с мячом – отличный пример того, как занятия разными видами спорта помогают формировать личность. Спасибо футбольному клубу «Динамо» за приглашение на игру!

Поздравляю команду с уверенной победой!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка завершился разгромной победой бело-голубых со счётом 4:0.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ротенберг будет назначен менеджером по работе с молодёжью «Динамо» и войдёт в совет директоров московского клуба.