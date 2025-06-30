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Инсайдер НХЛ: Аарон Экблад остался во «Флориде»

Инсайдер НХЛ: Аарон Экблад остался во «Флориде»
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Спортивный журналист Эллиотт Фридман сообщил, что защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад продлит контракт с клубом.

«Мне сказали, что Аарон Экблад остался во Флориде», — написал Фридман на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Пантерз» пытались заключить с Экбладом контракт на сумму от $ 6 до 7 млн в год, однако хоккеист просит долгосрочный контракт на $ 8 млн, а генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито заявил, что у него есть план по удержанию в команде Экблала и форварда Брэда Маршана. 29-летний канадский защитник выступает за «Флориду» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Пантеры» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года.

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