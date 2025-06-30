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Эллиотт Фридман назвал срок и сумму нового контракта Экблада с «Флоридой»

Эллиотт Фридман назвал срок и сумму нового контракта Экблада с «Флоридой»
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Спортивный журналист Эллиотт Фридман рассказал, что защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад по новому контракту будет получать $ 6,1 млн.

«Похоже, контракт обойдётся «Флориде» примерно в 8 х $ 6,1 млн», — написал Фридман на своей странице в социальных сетях.

Ранее Фридман сообщил, что Экблад продлил контракт с «Флоридой». Официального подтверждения от клуба ещё не было. До этого в СМИ появилась информация, что «Пантерз» пытались заключить с Экбладом контракт на сумму от $ 6 до 7 млн в год, а хоккеист просит долгосрочный контракт на $ 8 млн.

29-летний канадский защитник выступает за «Флориду» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Пантеры» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года.

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