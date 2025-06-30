Мэттью Ткачук одним словом отреагировал на новость о новом контракте «Флориды» с Экбладом

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук одним словом прокомментировал новость от хоккейного инсайдера Эллиотта Фридмана о продлении контракта с «пантерами» защитника Аарона Экблада.

«Подписан», — написал Ткачук на своей странице в соцсетях.

Также Фридман сообщил, что контракт Экблада рассчитан на восемь лет и по нему защитник будет получать $ 6,1 млн в год. 29-летний канадский защитник выступает за «Флориду» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Пантеры» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года. В прошедшем сезоне Экблад провёл 75 матчей (с учётом плей-офф) и набрал 46 (9+37) очков. Вместе с командой он второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.