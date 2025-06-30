Эван Бушар подписал новый контракт с «Эдмонтоном» на $ 42 млн

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар подписал новый контракт с «нефтяниками» на сумму $ 10,5 млн за сезон.

25-летний канадский форвард в прошедшем сезоне провёл все 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 67 (14+53) очков. Также на его счету семь заброшенных шайб и 14 результативных передач в Кубке Стэнли. Он стал седьмым защитником в истории Кубка Стэнли по скорости достижения отметки в 20 голов. Напомним, «Эдмонтон» вышел в финал плей-офф НХЛ, в котором уступил «Флориде Пантерз» в шести матчах (2-4).

Бушар был выбран «Ойлерз» в 2018 году в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В составе «Лондон Найтс» становился чемпионом OHL и обладателем Мемориального кубка.