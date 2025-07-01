Марнер стал игроком «Вегаса», контракт на восемь лет и $ 96 млн — Фридман

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал восьмилетний контракт с нападающим Митчеллом Марнером, а затем обменял его в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

28-летний Марнер подписал контракт с кэпхитом в $ 12 млн и общей суммой в $ 96 млн. Сумма компенсации «Торонто» не называется.

Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах. «Торонто» вылетел из турнира в четвертьфинале, проиграв в семи матчах будущему обладателю Кубка «Флориде Пантерз».