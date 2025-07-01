37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и $ 33 млн — Фридман

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан подписал соглашение с командой на шесть лет с кэпхитом в $ 5,5 млн, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х. По истечении срока контракта Маршану будет 43 года.

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также выиграл Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.

Чуть ранее «Флорида» подписала новое соглашение с канадским защитником Аароном Экбладом на восемь сезонов.