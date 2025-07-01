Иван Проворов подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» с зарплатой в $ 59,5 млн — Лебрюн

Российский защитник Иван Проворов и «Коламбус Блю Джекетс» договорились о новом контракте на семь лет, по которому 28-летний хоккеист будет ежегодно получать по $ 8,5 млн. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х.

1 июля в США Проворов должен был стать неограниченно свободным агентом. Россиянин играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в Кубке Стэнли «Коламбус» не участвовал. Всего в НХЛ Проворов набрал 282 (77+205) очка в 696 матчах. Ранее спортсмен представлял «Филадельфию Флайерз».

В составе сборной России Проворов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года.