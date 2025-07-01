Кузьменко подписал годичный контракт с «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Андрей Кузьменко и клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» договорились о новом контракте на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По соглашению 29-летний хоккеист получит $ 4,3 млн. С февраля 2024 года Кузьменко поменял четыре команды: сначала он выступал за «Ванкувер Кэнакс», а в минувшем сезоне, начав его в составе «Калгари Флэймз», успел обменяться сначала в «Филадельфию Флайерз», а через несколько месяцев, в марте 2025-го, в состав «Кингз».

В минувшем сезоне Кузьменко дебютировал в Кубке Стэнли, набрав 6 (3+3) очков в шести матчах за «Кингз». Команда вылетела в первом раунде от «Эдмонтон Ойлерз», который дошёл до финала.