«Бостон» объявил о подписании нового контракта с 24-летним российским форвардом Меркуловым

«Бостон Брюинз» сообщил о подписании нового контракта с 24-летним российским нападающим Георгием Меркуловым.

Соглашение, имеющее двусторонний характер, подписано на один год. Зарплата игрока составит $ 775 тыс.

В минувшем сезоне российский форвард провёл лишь шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной результативной передачей. В АХЛ за «Провиденс Брюинз» он набрал 54 очка, забив 15 голов и отдав 39 результативных передач в 59 встречах. Среди действующих хоккеистов команды Меркулов занял первое место по результативным передачам и очкам и шестое место по голам.

Напомним, ранее «Бостон» продлил контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым на два сезона.