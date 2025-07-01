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«Бостон» объявил о подписании нового контракта с 24-летним российским форвардом Меркуловым

«Бостон» объявил о подписании нового контракта с 24-летним российским форвардом Меркуловым
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«Бостон Брюинз» сообщил о подписании нового контракта с 24-летним российским нападающим Георгием Меркуловым.

Соглашение, имеющее двусторонний характер, подписано на один год. Зарплата игрока составит $ 775 тыс.

В минувшем сезоне российский форвард провёл лишь шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной результативной передачей. В АХЛ за «Провиденс Брюинз» он набрал 54 очка, забив 15 голов и отдав 39 результативных передач в 59 встречах. Среди действующих хоккеистов команды Меркулов занял первое место по результативным передачам и очкам и шестое место по голам.

Напомним, ранее «Бостон» продлил контракт с нападающим Маратом Хуснутдиновым на два сезона.

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