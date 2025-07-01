«Коламбус» подписал новые контракты с Воронковым и ещё двумя хоккеистами

«Коламбус Блю Джекетс» предложил новые квалификационные контракты с российским форвардом Дмитрием Воронковым, финским нападающим Микаэлем Пюухтия и канадским защитником Дэймоном Хантом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении пресс-службы клуба не уточняется, на какое время рассчитаны новые контракты, условия также неизвестны.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Коламбус» предлагал Воронкова «Нью-Йорк Айлендерс» в обмен на защитника «островитян» Ноа Добсона.

Напомним, в минувшем сезоне Воронков провёл 73 игры в регулярном чемпионате и набрал 47 (23+24) очков. Контракт россиянина, как и двух других хоккеистов «Коламбуса», истекал 1 июля.