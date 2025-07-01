«Флорида» объявила о подписании нового контракта с Аароном Экбладом

«Флорида Пантерз» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с канадским защитником Аароном Экбладом.

Аарон Экблад подписал восьмилетний контракт с клубом. На данный момент финансовые условия сделки не разглашаются.

29-летний канадский защитник выступает за «Флориду» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Пантеры» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года.

Экблад за карьеру набрал 380 очков (118 голов и 262 передачи) в 732 матчах регулярки и 33 очка (8 голов и 25 передач) в 83 матчах плей-офф.

По количеству матчей за клуб он занимает второе место в истории «Пантерз», уступая только Александру Баркову (804), и лидирует среди защитников по голам, передачам и очкам в истории франшизы.