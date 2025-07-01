«Детройт» подписал новый контракт с 36-летним нападающим Кейном с зарплатой в $ 3 млн

Пресс-служба хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» официально объявила о подписании нового контракта с 36-летним американским нападающим красно-белых Патриком Кейном.

В официальном заявлении клуба отмечается, что новый контракт с хоккеистом заключен на срок в один год. Зарплата игрока в рамках этого соглашения составит $ 3 млн.

Напомним, Кейн выступает в составе «Детройта» с 2023 года. В минувшем сезоне американец стал третьим лучшим ассистентом американской команды, сделав 38 ассистов в 72 матчах и четвёртым лучшим снайпером красно-белых, забросив 21 шайбу в аналогичном количестве встрече. Также Кейн стал четвёртым лучшим бомбардиром «Детройта», набрав 59 очков в 72 играх.