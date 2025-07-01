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Защитник «Вегаса» Пьетранджело объявил о приостановке карьеры из-за состояния здоровья

Защитник «Вегаса» Пьетранджело объявил о приостановке карьеры из-за состояния здоровья
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело выступил с заявлением о состоянии своего здоровья. Он объявил по приостановке карьеры.

«Последние несколько лет были очень тяжёлыми для моего физического состояния, и сейчас я нахожусь в сложной ситуации с точки зрения общей физической формы для игры в хоккей.

После консультаций с врачами и обсуждений с семьёй мне было рекомендовано отказаться от интенсивных нагрузок, связанных с хоккеем, чтобы попытаться улучшить состояние здоровья и вернуться к нормальному качеству жизни. Принять это решение было нелегко, после 17 лет соревновательной борьбы, командной дружбы и общения с тренерами. Вероятность того, что моё тело восстановится до уровня, необходимого для игры, невелика, но я знаю, что это правильное решение для меня и моей семьи», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт клуба.

Пьетранджело провёл 1087 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 637 (148+489) очков.

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