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Стали известны все бонусы Патрика Кейна по новому контракту с «Детройтом»

Стали известны все бонусы Патрика Кейна по новому контракту с «Детройтом»
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Пресс-служба хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» официально объявила о подписании нового контракта с 36-летним американским нападающим красно-белых Патриком Кейном. Сразу после этого инсайдер The Athletic Крис Джонстон сообщил финансовые подробности договора.

Бонусы Кейна будут начислены ему в долларах следующим образом:

  1. 2,5 млн за 10 сыгранных матчей.
  2. 250 тыс за достижение отметки в 30 и 50 сыгранных матчей (за каждую).
  3. 500 тыс за выход в плей-офф НХЛ.
  4. 250 тыс за победу в первом раунде плей-офф НХЛ.
  5. 250 тыс за победу во втором раунде плей-офф НХЛ.

Напомним, в официальном заявлении клуба отмечается, что новый контракт с хоккеистом заключен на срок в один год. Зарплата игрока в рамках этого соглашения составит $ 3 млн.

В прошлом сезоне регулярки у Кейна 21 гол и 38 ассистов в 72 матчах за клуб.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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