Стали известны все бонусы Патрика Кейна по новому контракту с «Детройтом»
Пресс-служба хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» официально объявила о подписании нового контракта с 36-летним американским нападающим красно-белых Патриком Кейном. Сразу после этого инсайдер The Athletic Крис Джонстон сообщил финансовые подробности договора.
Бонусы Кейна будут начислены ему в долларах следующим образом:
- 2,5 млн за 10 сыгранных матчей.
- 250 тыс за достижение отметки в 30 и 50 сыгранных матчей (за каждую).
- 500 тыс за выход в плей-офф НХЛ.
- 250 тыс за победу в первом раунде плей-офф НХЛ.
- 250 тыс за победу во втором раунде плей-офф НХЛ.
Напомним, в официальном заявлении клуба отмечается, что новый контракт с хоккеистом заключен на срок в один год. Зарплата игрока в рамках этого соглашения составит $ 3 млн.
В прошлом сезоне регулярки у Кейна 21 гол и 38 ассистов в 72 матчах за клуб.
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