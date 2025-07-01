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Стали известны все бонусы Патрика Кейна по новому контракту с «Детройтом»

Пресс-служба хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз» официально объявила о подписании нового контракта с 36-летним американским нападающим красно-белых Патриком Кейном. Сразу после этого инсайдер The Athletic Крис Джонстон сообщил финансовые подробности договора.

Бонусы Кейна будут начислены ему в долларах следующим образом:

2,5 млн за 10 сыгранных матчей. 250 тыс за достижение отметки в 30 и 50 сыгранных матчей (за каждую). 500 тыс за выход в плей-офф НХЛ. 250 тыс за победу в первом раунде плей-офф НХЛ. 250 тыс за победу во втором раунде плей-офф НХЛ.

Напомним, в официальном заявлении клуба отмечается, что новый контракт с хоккеистом заключен на срок в один год. Зарплата игрока в рамках этого соглашения составит $ 3 млн.

В прошлом сезоне регулярки у Кейна 21 гол и 38 ассистов в 72 матчах за клуб.

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