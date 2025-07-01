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«Эдмонтон» подписал новый контракт с Эваном Бушаром на сумму $ 42 млн

«Эдмонтон» подписал новый контракт с Эваном Бушаром на сумму $ 42 млн
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Защитник Эван Бушар подписал четырёхлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на сумму $ 42 млн. Его среднегодовая зарплата составит $ 10,5 млн. ОБ этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник набрал 67 (14+53) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также на его счету семь голов и 16 результативных передач в 22 матчах Кубка Стэнли. Он стал седьмым защитником в истории Кубка Стэнли по скорости достижения отметки в 20 голов. Во вторник, 1 июля, он мог стать ограниченно свободным агентом.

Бушар был выбран «Ойлерз» в 2018 году в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В составе «Лондон Найтс» становился чемпионом OHL и обладателем Мемориального кубка.

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