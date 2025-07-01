«Питтсбург» сделал квалификационное предложение Василию Пономарёву

«Питтсбург Пингвинз» сделал квалификационное предложение российскому форварду Василию Пономарёву, который является ограниченно свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее «Авангард» выменял права на 23‑летнего нападающего в КХЛ в рамках сделки со «Спартаком» и заключил с ним контракт на три года.
Игроки «Питтсбурга», не получившие квалификационных предложений:
вр Тейлор Готье;
зщ Пьер-Оливье Жозеф;
нп Райвис Ансонс;
нп Эмиль Бемстрём;
нп Коннор Дьюар;
нп Филип Томасино.
23-летний Василий Пономарёв в прошедшем сезоне провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», не отметившись результативными действиями.