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«Питтсбург» сделал квалификационное предложение Василию Пономарёву

«Питтсбург» сделал квалификационное предложение Василию Пономарёву
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«Питтсбург Пингвинз» сделал квалификационное предложение российскому форварду Василию Пономарёву, который является ограниченно свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Авангард» выменял права на 23‑летнего нападающего в КХЛ в рамках сделки со «Спартаком» и заключил с ним контракт на три года.

Игроки «Питтсбурга», не получившие квалификационных предложений:
вр Тейлор Готье;
зщ Пьер-Оливье Жозеф;
нп Райвис Ансонс;
нп Эмиль Бемстрём;
нп Коннор Дьюар;
нп Филип Томасино.

23-летний Василий Пономарёв в прошедшем сезоне провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз», не отметившись результативными действиями.

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