Защитник «Калгари» Расмус Андерссон может стать игроком «Вегаса» — The Athletic

Шведский защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон может перейти в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

«У 28-летнего защитника «Калгари», входящего в четвёрку лучших игроков оборонительного плана, нет полного запрета на обмен, но главное преимущество неограниченно свободного агента, которым он станет в 2026 году, в том, что он сам решает, с какой командой ему было бы интересно продлить контракт. И по состоянию на понедельник, как сообщили The Athletic источники в лиге, команда, возглавляющая его список, — «Вегас Голден Найтс». Это объясняет, почему «Вегас» и «Калгари» провели множество обсуждений на прошлой неделе, но до сих пор не пришли к соглашению, поскольку «Флэймз» явно ещё не в восторге от того, что им предложили в «Голден Найтс».

Вполне логично, «Флэймз» считают, что они получат больше от сделки, если Андерссон подпишет продление контракта (у него есть ещё один год по контракту). Однако Андерссон, похоже, немного придирчив к тому, где он продолжит играть, и это, очевидно, его право, поскольку через 12 месяцев он откажется от возможности получить неограниченную свободу действий. Сейчас, похоже, для него это «Вегас».

Насколько я понимаю, «Оттава Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз» были в числе команд, проявлявших интерес к обмену, но Андерссон не был готов обсуждать продление контракта с этими командами, поэтому сделка не состоялась», — написал Пьер Лебрюн в статье для The Athletic.

Андерссон был выбран «Калгари» в 2015 году во втором раунде под общим 53-м номером. В прошедшем сезоне защитник провёл 81 игру и набрал 31 (11+20) очко.