Владислав Гавриков не смог договориться с «Лос-Анджелесом» о продлении контракта — Лебрюн

Российский защитник Владислав Гавриков не смог договориться с «Лос-Анджелес Кингз» о продлении контракта и выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

Ранее в клубе неоднократно заявляли о желании переподписать соглашение с защитником.

29-летний Гавриков выступает за «Кингз» с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник принял участие во всех 82 играх, заработав 30 (5+25) очков. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли — 2025, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Гавриков был выбран «Коламбусом» в шестом раунде (под общим номером 159) драфта НХЛ 2015 года.