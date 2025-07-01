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Генменеджер «Вегаса» сделала заявление по поводу приостановки карьеры Алексом Пьетранджело

Генменеджер «Вегаса» сделала заявление по поводу приостановки карьеры Алексом Пьетранджело
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккримон выступила с заявлением по поводу приостановки карьеры защитником клуба Алексом Пьетранджело по состоянию здоровья.

«Наша организация оказывает Алексу полную поддержку в укреплении его здоровья. В долгосрочной перспективе, и на протяжении всего сезона количество шагов, которые ему необходимо было предпринять, чтобы иметь возможность играть и тренироваться, начало увеличиваться, что оказало значительное влияние на его организм. В феврале, во время перерыва в НХЛ на турнир четырёх наций мы хотели дать Алексу возможность подлечиться и отдохнуть, чтобы помочь ему восстановиться, но вместо этого мы обнаружили, что положительных результатов стало меньше, но Алекс полностью отдался игре и «Голден Найтс» и прошёл через это, став одним из самых уважаемых игроков в лиге. Не только из-за его выдающегося таланта, но и из-за того, что сегодняшнее решение является трудным как для Алекса, так и для «Вегаса», но оно принимается», — приводит слова Маккримон пресс-служба клуба.

Пьетранджело был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта-2008 под общим четвёртым номером. В прошедшем сезоне 35-летний защитник провёл 81 матч и набрал 39 (6+33) очков.

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