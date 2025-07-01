Генменеджер «Миннесоты» рассказал, что стало главным фактором в приобретении Тарасенко

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о приобретении российского нападающего Владимира Тарасенко, который был обменян из «Детройт Ред Уингз».

«То, каким он был в атаке, или то, чего он добился за свою карьеру, — это фантастика, но для меня опыт победы в Кубке Стэнли важнее этого», — приводит слова Герина американская журналистка Джесси Пирс.

Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в прошлом сезоне.