Гашек жёстко раскритиковал WTA, ATP и Великобританию из-за участия россиян в Уимблдоне

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек раскритиковал организаторов теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2025 за участие в нём российских спортсменов.

«В Лондоне стартовал очередной теннисный Уимблдон. К сожалению, как и в прошлом и позапрошлом годах, в этом году в турнире принимают участие российские теннисисты, которые официально не осудили СВО . К сожалению, это соревнование на территории Великобритании снова становится огромной рекламой спецоперации . По этой причине страна Англия и организаторы турнира совместно с ATP и WTA ответственны за огромные убытки, причинённые Украине. Это то же самое, как если бы организаторы из Англии отправили в Россию 10 тыс. беспилотников, сотни танков и десятки самолётов. Уимблдон, Великобритания, ATP и WTA должны заплатить Украине за это десятки миллиардов евро», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне. В основной сетке мужского и женского турниров в одиночном разряде принимают участие 16 российских теннисистов.