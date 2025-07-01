Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг вошёл в совет директоров московского «Динамо».

Ротенберг будет заниматься управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодёжной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб и работать над развитием инфраструктуры школы.

Напомним, лучшим результатом для Романа Ротенберга во главе СКА были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником санкт-петербургского клуба был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ротенберг будет назначен менеджером по работе с молодёжью «Динамо».